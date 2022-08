Elci Carvalho Fonseca, de 68 anos, pai de consideração de Chico Bento e funcionário do Programa Cidade Integrada - Reprodução/TV Globo

Elci Carvalho Fonseca, de 68 anos, pai de consideração de Chico Bento e funcionário do Programa Cidade IntegradaReprodução/TV Globo

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) investiga a contratação do pai de consideração de um dos chefes do tráfico no Jacarezinho, na Zona Norte, para trabalhar na coordenação do Programa Cidade Integrada, do Governo do Estado, dentro da comunidade comandada pelo filho.



Elci Carvalho Fonseca, de 68 anos, é pai de consideração de Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento, considerado um dos traficantes mais perigosos do Rio. A descoberta se deu porque Elci é uma das pessoas que foram cadastradas pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) para visitas ao criminoso enquanto ele esteve preso, entre 2016 e 2018.



De acordo com reportagem do "RJTV", da TV Globo, funcionários do programa de segurança afirmaram que o homem atuava como "agente duplo", prestando serviços ao Estado e de olheiro para o tráfico. Seu filho, Chico Bento, é considerado foragido da polícia desde 2018.



Na operação ocorrida em maio de 2021, a mais letal da história do Rio de Janeiro, onde 28 pessoas morreram, um dos principais alvos das forças de segurança era Chico Bento.



Na ocasião, a Polícia Civil informou que o criminoso havia conseguido fugir para o Complexo do Alemão, também na Zona Norte, onde ficou escondido. A região é comandada pelo mesmo grupo criminoso que controla o Jacarezinho.



Em fevereiro deste ano, a polícia realizou uma nova operação em busca do traficante, mas sem sucesso. Oito pessoas morreram e Chico Bento conseguiu escapar dos agentes mais uma vez.