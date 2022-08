Ressaca deixou o mar bem movimentado na manhã deste sábado na Praia do Arpoador - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 20/08/2022 10:42 | Atualizado 20/08/2022 12:10

Rio - O município do Rio está em estágio de mobilização desde a manhã desta sexta-feira (19). Isso significa que o tempo está instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada que pode causar ocorrências de alto impacto na cidade. O fim de semana também pode ficar marcado como o dia mais frio do ano, já que a máxima de sábado (20) está prevista para 19º C.

Além disso, uma chuva fraca a moderada deve cair no Rio durante todo o dia, que ficará totalmente nublado. A mínima de 14º C também deve manter os cariocas em casa e longe das praias, já que a Marinha do Brasil comunicou um aviso de ressaca com ondas que podem chegar a 3 metros de altura. Na Praia do Arpoador, o mar está bem movimentado e a água chegou até no calçadão.

Com a chega da chuva, a pista molhada representa perigo nas vias da cidade. De acordo com o Centro de Operações do Rio, já aconteceram três colisões de veículos em muretas na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura de Engenho de Dentro, Zona Norte, somente na manhã deste sábado. É recomendado que os motorista dirijam com atenção pela região.

A previsão de ventos moderados também pode causar problemas na cidade durante o fim de semana. Por volta das 13h desta sexta-feira, uma árvore caiu na Rua Marquês de São Vicente e atingiu três carros, deixando três pessoas feridas . A via ficou bloqueada e só foi totalmente liberada por volta das 7h de sábado.

No domingo (22), os ventos não devem ser tão fortes como nos dias anteriores, mas também há previsão de que seja de fraco a moderado. Apesar da manhã chuvosa com mínima de 13º C, a temperatura aumenta no Rio, podendo atingir 22º C à tarde. O céu ficará parcialmente nublado para encerrar o fim de semana fechado na cidade.