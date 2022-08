A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, onde está internada em estado grave - Estefan Radovicz / Arquivo

Publicado 20/08/2022 11:15

Rio - Tais Benedito de Souza, de 27 anos, segue internada em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A vítima, que está grávida de cinco meses, foi baleada na noite da última terça-feira (16) em casa no bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do estado.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Tais deu entrada na unidade por volta das 19h30 de quarta-feira, após ser transferida do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

A Polícia Civil informou que um homem foi encontrado morto na mesma residência onde a grávida foi baleada. Nas redes sociais, relatos apontam que um grupo de criminosos invadiram a casa da vítima para atingir o companheiro dela, mas acabaram atirando na jovem.

A PM não confirmou esses relatos, mas informou que também foram acionados para verificar um homem baleado no rosto dentro de casa, no mesmo bairro, na quarta-feira. Os agentes foram na residência e encontraram o corpo da vítima, mas os criminosos já haviam fugido.

As investigações estão em andamento na 120ª DP (Silva Jardim) para identificar o autor e entender a motivação do crime.