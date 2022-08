Cláudia Jimenez - Reprodução Instagram

Publicado 20/08/2022 09:02 | Atualizado 20/08/2022 12:08

Rio - A atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, na manhã deste sábado, no Rio. A artista, que deu vida à Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, de 'Sai de Baixo', estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul da cidade. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório de Claudia será no Memorial do Carmo, na Zona Portuária.

Cláudia enfrentava problemas de saúde desde 1986, quando descobriu um tumor maligno no mediastino, localizado no tórax. Ela se curou da doença. No entanto, as sessões de radioterapia afetaram os tecidos do coração da atriz. Desde então, ela passou por três cirurgias. Em 1999, colocou cinco pontes de safena. Em 2012, a veterana da TV substituiu a válvula aórtica por uma sintética. Dois anos depois, ela implantou um marca-passo.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu 18 de novembro de 1958, na Zona Oeste do Rio. A artista iniciou a carreira no teatro, em 1978, na peça “Opera do Malandro”, de Chico Buarque. No espetáculo, ela deu vida à prostituta Mimi Bibelô. Não demorou muito para a atriz estrear na televisão. Em 1979, a atriz integrou o elenco da série "Malu Mulher", da TV Globo. Na década seguinte, ela esteve em humorísticos como "O Trapalhões", "Viva o Gordo", "Chico Anysio Show" e "Armação Ilimitada".

Jimezes ganhou destaque nos anos 1990 como Dona Cacilda, na "Escolinha do Professor Raimundo". O bordão da personagem "beijinho, beijinho, pau pau", em referência à música "Beijinho, beijinho, tchau, tchau", de Xuxa, fez sucesso com o público. Já em 1996, Claudia interpretou Edileuza, na série "Sai de baixo". A personagem folgada e desbocada arrancou boas risadas dos telespectadores. Claudia também participou da série "Os Normais", em 2002.

No cinema, Claudia atuou em “Gabriela, Cravo e Canela” (1983), “Ópera do Malandro” (1986), "Os Trapalhões no Auto da Compadecida (1987)", “O Corpo” (1991) e "Como Ser Solteiro" (1998). Ela também dublou a personagem Ellie, de “A Era do Gelo” (2006 e 2009).

Entre as novelas da TV Globo no currículo da atriz estão: "Ti-ti-ti" (1985), "Torre de Babel" (1998), "As filhas da mãe" (2001), "Papo de Anjo" (2003), "América" (2005), "Sete Pecados"(2007), "Negócios da China" (2008), "Aquele Beijo" (2011), "Além do Horizonte" (2013) e "Haja Coração" (2016). O trabalho mais recente da atriz na televisão foi no quadro "Infratores", no "Fantástico", em 2018.