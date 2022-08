Pacotes de maconha encontrados no veículo do suspeito - Divulgação

Pacotes de maconha encontrados no veículo do suspeitoDivulgação

Publicado 20/08/2022 12:28 | Atualizado 20/08/2022 13:30

Rio - Um homem de 30 anos foi preso, na noite desta sexta-feira (19), com 285 quilos de maconha na BR 101, na altura de Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as drogas estavam no veículo do suspeito, que perdeu o controle do carro após a perseguição dos agentes.

Os policiais tentaram abordar o motorista ainda na BR 465, mas ele fugiu em alta velocidade. Pouco depois, o automóvel saiu da pista o homem ficou ferido. Ele foi encaminhado ao hospital de Itaguaí, onde foi atendido.

De acordo com a PRF, o suspeito declarou aos agentes que receberia R$ 10 mil para entregar a droga no Rio de Janeiro. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado à Polícia Civil para o registro da ocorrência.

PF prende homem com 890 quilos de maconha na Via Dutra



A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (20), um homem de 40 anos em um posto de combustível na Rodovia Presidente Dutra, altura de Itatiaia, no interior do Rio. Ele carregava 890 quilos de maconha no interior da cabine da carreta que dirigia

De acordo com a PF, a droga tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro. O preso, o veículo e o material apreendido foram encaminhamos à Superintendência da PF, na Praça Mauá.