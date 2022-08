A Delegacia de Repressão às Drogas (DRE), da Polícia Federal, - com apoio do cão farejador Apollo - encontra grande quantidade de maconha na Via Dutra - Divulgação

Publicado 20/08/2022 11:03 | Atualizado 20/08/2022 11:09

Rio - A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada deste sábado (20), um homem de 40 anos, que transportava 890kg de maconha, no interior da cabine da carreta que dirigia, e que tinha como destino comunidades do Rio de Janeiro.