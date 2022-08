Os presos foram identificados como Antônio Villela, Fabiano Madeira e Fábio Lins Camello - Reprodução/TV Globo

Publicado 19/08/2022 16:20 | Atualizado 19/08/2022 16:29

Rio - Agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam, nesta quinta-feira (18), três homens por tentar comprar R$ 1 milhão em criptomoedas com notas falsas em Botafogo, Zona Sul do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos tentaram fazer a negociação com cédulas de R$ 100 falsas. Eles dividiram as notas em montantes, no entanto, nas falsas estava escrito: "material sem valor comercial" e por cima delas estavam as verdadeiras, no intuito de disfarçar o golpe.