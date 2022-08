As investigações foram realizada pela 10ª DP (Botafogo) - Divulgação

Publicado 19/08/2022 16:15 | Atualizado 19/08/2022 16:17

Rio - Dois homens foram presos por agentes da 10ª DP (Botafogo), nesta quinta-feira (18), na Barra da Tijuca, Zona Oeste, suspeitos de integrar um grupo criminoso que aplicava o golpe do bilhete premiado. Ivan Teixeira e Luiz Casagrande Pedrozo vinham sendo investigados pelos agentes há dez dias, após uma vítima registrar ocorrência na delegacia.



De acordo com os policiais, o grupo agia com divisões de tarefas. Ivan e Luiz eram os responsáveis por fazer a abordagem das vítimas, preferencialmente mulheres idosas. Um terceiro suspeito, que não teve a identidade revelada, conduzia o veículo e fazia vigilância durante a ação criminosa.



Ainda segundo as investigações, as vítimas ficavam em companhia dos autores por horas, realizando saques e transferências de altos valores, além de entregarem joias e moedas estrangeiras, confiando na promessa de que receberiam parte do prêmio da loteria. Ao final, o grupo distraía as vítimas e fugia.



Foi a partir das investigações que os agentes conseguiram identificar o automóvel usado pelos suspeitos, possibilitando a sua localização. Com Ivan e Luiz, foram apreendidas moeda nacional e moedas estrangeiras, usadas para dar veracidade à história contada no golpe, além dos bilhetes de loteria.



Segundo a Delegacia de Botafogo, a dupla possui diversas passagens pela polícia. Os homens serão encaminhados ao sistema prisional, onde aguardarão a decisão da Justiça.