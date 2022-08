Homem levou um tiro na perna e seu estado de saúde é considerado estável. - Divulgação

Publicado 19/08/2022 18:20 | Atualizado 19/08/2022 18:35

Rio – Um homem foi baleado, nesta quinta-feira (18), durante um assalto no bairro do Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima levou um tiro na perna e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar uma ocorrência na qual um homem, de 40 anos, teria sido vítima de disparo de arma de fogo. Ainda segundo os policiais, a vítima foi encontrada hospitalizada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. O caso foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro).