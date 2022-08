Carolina Dieckmann recebe famosas no show 'Karolkê'

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, de 43 anos, parece estar apostando na carreira de cantora. Ela se apresentou com o espetáculo "Karolkê", no Teatro Fashion Mall, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira.

Carol Dieckamnn contou com a presença de amigos famosos como Fernanda Paes Leme, Giovanna Antonelli, Vanessa Giácomo, entre outros. O ator Lúcio Mauro Filho subiu ao palco e cantou junto com a artista.

O espetáculo vem fazendo sucesso e as duas sessões de agosto tiveram ingressos esgotados. Uma sessão extra do "Karolkê" foi agendada para o dia 12 de setembro.

