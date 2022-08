Rafael Portugal estreia no comando de novo quadro do 'Caldeirão', a partir de domingo - Globo/Paulo Belote

Rafael Portugal estreia no comando de novo quadro do 'Caldeirão', a partir de domingoGlobo/Paulo Belote

Publicado 10/08/2022 21:42

Rio - Conhecido pelo sucesso no "C.A.T. BBB", Rafael Portugal estará de volta à programação da TV Globo neste fim de semana. No próximo domingo, dia 14, o humorista se junta a Luciano Huck no comando da "Batalha do Lip Sync", novo quadro do "Domingão". Assumindo um posto de "co-host", o comediante participará da atração com comentários divertidos sobre os convidados e suas apresentações.

fotogaleria

"Vou comentar sobre cada batalha e também terei meu espacinho ali próximo ao palco, de onde canto algumas músicas e apresento os participantes. Comigo nessa aventura está o Pedrinho do Cavaco, que é musicista e cantor, muito talentoso e querido. Estou feliz! Estou achando tudo uma 'loucura, loucura'. É tão legal estar num domingo fazendo essa parceria com o Luciano, diferente de tudo o que eu já fiz até agora. Estou torcendo para que ele curta e a galera de casa e das redes gostem também", declara Rafael.

A cada domingo, duas celebridades se enfrentarão em uma disputa de dublagem musical, o famoso "lip sync", com direito a figurino, coreografia e balé. O vencedor de cada episódio será definido pela plateia no local. O quadro segue o formato conhecido internacionalmente, que chega ao Brasil pela primeira vez com Paulo Vieira e Letícia Colin abrindo a competição.