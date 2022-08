Lucio Mauro Filho e Claudia Jimenez - Reprodução do Instagram

Lucio Mauro Filho e Claudia JimenezReprodução do Instagram

Publicado 20/08/2022 10:46 | Atualizado 20/08/2022 11:25

Rio - Famosos e personalidades usaram as redes sociais, neste sábado, para lamentar a morte da atriz Claudia Jimenez. A artista morreu aos 63 anos, nesta manhã, no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa. Obrigado pelas gargalhadas, Claudia Jimenez", escreveu Hélio de La Peña. "Uma boa parte da vida de Claudia Jimenez foi lutar contra as doenças que teve. Mas em nenhum momento deixou de ter alegria. Alegria que nós tivemos com essa maravilhosa atriz. Descansa agora", publicou Serginho Groisman.

Confira o que os famosos postaram:

Lúcio Mauro Filho: "O dia amanheceu chorando, com a partida da minha amada Claudia Jimenez. Uma das comediantes mais fantásticas que conheci, uma das grandes incentivadoras da minha carreira. Todo esse carinho vinha da grande paixão que tinha por meu pai, seu companheiro de 'A Escolinha do Professor Raimundo', onde ela arrasava como Dona Cacilda. Uma guerreira incansável, lutou contra o câncer e venceu inúmeras batalhas, mas seu coraçãozinho acabou pagando o preço de tantos tratamentos. Hoje ela desembarca na eternidade, deixando na gente aquela saudade eterna e, em mim, toda a gratidão por ter vivido seu tempo, poder ter recebido seus conselhos, seu carinho, sua torcida. Descansa em paz Claudia querida. Não haverá por do sol na Lagoa que não traga a lembrança da tua presença!".

Tata Werneck: "Querida amiga. Comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos novela juntas nós tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos. E mostrava seu talento todos os dias. Me apaixonei por você. Viramos sobrinha e tia. Te amo. Grande devota de Santa Terezinha. Mais uma coisa que você me ensinou. Eu te amo demais Claudinha. Obrigada . Um beijo imenso na Stella e em toda sua família."

Mariana Xavier: "Acordei e dei de cara com a partida da Claudia Jimenez. Mais uma grande perda pra arte e pro humor. Impossível fazer "Antes do Ano Que Vem" sem pensar nela fazendo "Como encher um biquíni selvagem". Agradeço pelas risadas e pela inspiração! Vai brilhar em outra dimensão".

Zélia Duncan: "Imensa atriz Cláudia Jimenez, amiga tão amada, você partiu e a vida perdendo tanto a graça.

Victor Sarro: "Soube agora do falecimento da atriz Claudia Jimenez! Fez parte da nossa história e da história da comédia nacional! Descanse em paz".

Daniela Mercury: "Perdemos a nossa querida e talentosa Cláudia Jimenez. As suas maravilhosas personagens, interpretações e a sua alegria estarão sempre conosco. Sinto muitíssimo sua partida. Toda a minha solidariedade e carinho para os amigos e familiares".

Eduardo Paes: "Triste com a morte dessa mulher tão especial. Muito obrigado por tantas risadas e momentos de alegria que sua arte nos proporcionou. Meus sentimentos aos amigos e familiares".

Claudio Castro: "Todos vamos nos lembrar com carinho dos papéis inesquecíveis vividos por Claudia Jimenez em novelas e programas humorísticos. Dona Cacilda, da "Escolinha do Professor Raimundo", e Edileuza, de "Sai de Baixo", entre tantas outras personagens, nos deixam saudosos. Uma grande atriz de teatro, cinema e televisão que divertiu o público brasileiro com seu humor leve e irreverente. Minha solidariedade à família, amigos e fãs".