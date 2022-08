Claudia Jimenez e Rodrigo - Reprodução do Instagram

Publicado 20/08/2022 12:38 | Atualizado 20/08/2022 13:19

Rio - Rodrigo Phavanello se manifestou sobre a morte de Claudia Jimenez através do Instagram, neste sábado. Os dois se conheceram nos bastidores da novela “Sete Pecados", da TV Globo, e viveram um breve relacionamento em 2008. Na época, o ator tinha 32 anos e a humorista Claudia, 50.

“Gorducha, você veio nessa terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir! E tem uma frase que você sempre me dizia: ‘Ninguém é normal olhando de perto’! Tenho certeza que esse foi o teu veredicto sobre essa passagem por aqui! Descanse em paz, minha anja! Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava!”.









Em entrevista ao canal de Antônia Fontenelle, em 2018, Rodrigo disse que acreditava ter sido o primeiro homem com quem Claudia se relacionou. "Ela sempre se relacionou com mulher, sempre, a vida dela toda. Eu acho que fui o primeiro homem dela. Fui extremamente apaixonado por ela", contou. Antes do namoro com o ator, a humorista foi casada por dez anos com a personal trainer Stella Torreão.

A atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, na manhã deste sábado, no Rio. A artista, que deu vida à Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, de 'Sai de Baixo', estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul da cidade. A causa da morte ainda não foi divulgada.