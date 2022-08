Stella Torreão se pronuncia sobre morte de Claudia Jimenez - Reprodução do Instagram

Publicado 20/08/2022 11:53

Rio - Ex-mulher de Claudia Jimenez, Stella Torreão usou o Instagram, neste sábado, para lamentar a morte da artista, que faleceu aos 63 anos, nesta manhã, na Zona Sul do Rio. As duas foram casadas durante dez anos. O relacionamento chegou ao fim em 2008, mas elas continuaram amigas.

"Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. Cadê nós, meu amor", escreveu Stella. "Hoje não é aniversário dela. Passo aqui só dizer que ela me alimenta de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza, me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa em minha vida!", acrescentou a personal trainer.

A atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, na manhã deste sábado, no Rio. A artista, que deu vida à Dona Cacilda, da 'Escolinha do Professor Raimundo', e Edileuza, de 'Sai de Baixo', estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul da cidade. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório de Claudia será no Memorial do Carmo, na Zona Portuária.