Bruna Marquezine cantando em Karaoke com amigos em São PauloReprodução Internet

Publicado 23/08/2022 15:50 | Atualizado 23/08/2022 15:51

Rio - Bruna Marquezine aproveitou um pós show da cantora Rosalía com famosos em São Paulo, nesta segunda-feira (22). Em vídeo, publicado pelo amigo e fotógrafo Gabriel Benati, a atriz aparece performando a musica "As Long As You Love Me", de Justin Bieber em um karaoke.

Ao redor, outras celebridades acompanhavam o show improvisado e faziam suas tentativas na brincadeira. Estavam no local Sasha Meneghel, o marido João Figueiredo, Vitória Falcão, Rubel e outros amigos. A cantora Rosalía chegou a acompanhá-los ate a casa noturna, mas foi embora 40 minutos depois.