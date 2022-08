Simony comemora evolução de tratamento contra câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2022 16:10

Rio - Simony voltou a atualizar os fãs, nesta terça-feira, sobre seu tratamento contra o câncer de intestino. A cantora de 46 anos gravou um vídeo para os Stories do Instagram depois de uma sessão de quimioterapia e falou sobre a evolução que já apresenta desde que descobriu o tumor recentemente.

"Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Eu que estou impressionada. [Quero] agradecer todas as pessoas empenhadas", declarou a artista. "Estou super feliz. Está dando tudo certo", completou ela.

No dia 3 de agosto, Simony foi ao Instagram para contar que recebeu um diagnóstico de câncer de intestino após realizar exames. Em vídeo gravado ao lado de seu médico, a artista de 46 anos explicou que fez uma colonoscopia por conta de íngua, o que acabou detectando um tumor na parte final do intestino, próxima a região do ânus, chamado epidermoide. De acordo com a cantora, o tratamento para a doença deve ter duração de seis meses.