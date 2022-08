Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Publicado 23/08/2022 16:26

Rio - Paolla Oliveira encantou os internautas ao publicar cliques românticos ao lado de Diogo Nogueira, nesta terça-feira, no Instagram. Em uma das imagens, a atriz aparece toda sorridente e ganhando um beijinho do amado. "About last night (sobre ontem à noite)", escreveu ela na legenda.

Através dos comentários, os internautas elogiaram a beleza do casal, que está junto há um ano. "Que lindos", disse um. "Beleza de milhões", afirmou outro. "Casal perfeito", opinou um terceiro.