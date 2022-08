Luisa Sonza: ’Ser artista pop no Brasil é uma desgraça’ - Ag. News

Luisa Sonza: ’Ser artista pop no Brasil é uma desgraça’Ag. News

Publicado 24/08/2022 08:52 | Atualizado 24/08/2022 08:58

Rio - A cantora Luisa Sonza, de 24 anos, causou polêmica no Twitter por conta de um comentário que fez em uma postagem de Marina Sena. A intérprete de "Por Supuesto" comentou que ao mesmo tempo em que recebe muitas críticas por sua voz, também recebe elogios por seu show.

fotogaleria

"Uma hora seu nome está nos Trending Topics porque amaram seu show e outra hora porque odiaram sua voz em alguma coisa. É isso, né, gente? Uma droga e uma salada pra equilibrar", desabafou Marina Sena. Foi então que Luisa Sonza resolveu interagir. "Ser artista pop no Brasil é uma desgraça", comentou a cantora.

A frase de Luisa pegou mal entre os internautas, que afirmaram que ela estava reclamando de "barriga cheia". Muita gente também aproveitou para ironizar a artista, que recebeu várias ofertas de vagas de emprego.

"Luisa, na loja que eu trabalho tem duas vagas no malote. O serviço é leve, eles têm carrinho", disse uma internauta. "A loja do meu bairro que eu trabalhava está contratando, leva currículo. Trabalha de segunda a sábado, você só tem que ser vendedora, caixa, estoquista, faxineira e passar as roupas antes de levar pro cabide, mas você só vai receber por uma função, R$1.300 por mês", ofereceu outra pessoa.

"Coitadinhas, elas são apenas milionárias, tem tudo do bom e do melhor e em troca sofrem uma crítica aqui e outra ali, que sofrimento", disse um internauta.