Giulia Costa desabafa sobre crise de autoestimaReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2022 08:39 | Atualizado 24/08/2022 09:04

Rio - Giulia Costa, de 22 anos, usou as redes sociais, na última terça-feira, para desabafar com os seguidores sobre sua insegurança na hora de comprar roupas em shopping. A jovem, que é filha da atriz Flávia Alessandra, admitiu ter perdido o prazer em experimentar novas peças e afirmou enfrentar crises de ansiedade dentro do provador.

"Amanhã eu tenho um trabalho e preciso resolver uma roupa para usar... Cara, eu não sei vocês, mas a experiência de ir em um shopping para mim, tipo, ir a um provador, é uma experiência muito ruim, me gera muita ansiedade", iniciou Giulia via stories do Instagram.

"O provador é desesperador. Parece que as formas das roupas estão cada vez menores, não servem. Prefiro comprar online e experimentar sozinha", contou.

A atriz admitiu que além dos problemas nas formas ofertadas pelas lojas, ela também lida com questões de autoestima, que pioraram com o tempo.

"Já foi época que para mim era divertido ir ao shopping comprar roupa. Hoje em dia me gera muito mais ansiedade e insegurança... Estou numa fase muito pior de relação com o meu corpo que eu já estive antes", explicou.

Após o relato, Giulia recebeu mensagens de diversos seguidores, que se identificaram com a situação vivenciada por ela. "Vocês me mandaram várias coisas e é bom saber que não estamos sozinhas nessa hora. Às vezes, achamos que é algo pessoal, que é problema nosso... Mas quando a gente vê uma 'cac*tada' de mulheres passando pelo mesmo, percebe que o problema talvez não seja a gente, mas sim, o outro. Essas grandes lojas", concluiu.