Antônia Morais faz show em São Paulo e recebe o carinho da família

Rio - Antônia Morais apresentou seu novo disco 'Ímpar 60' em uma casa de shows em São Paulo, na noite desta quarta-feira. A família da cantora, claro, marcou presença no local. Gloria Pires, Orlando Morais, Ana e Cleo prestigiaram a artista. Em um momento do show, Antônia recebeu o pai no palco e os dois cantaram juntos. Orgulhosa, Gloria Pires registrou tudinho. A atriz também foi homenageada pela filha, que dedicou uma música para ela. Famosos como Thaynara OG, Bárbara Paz, Zeeba e Carol Macedo também curtiram a apresentação.

