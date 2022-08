Maíra Cardi passa por cirurgia nos olhos com melhor amiga, Juliana Chagas - Reprodução / Instagram

Maíra Cardi passa por cirurgia nos olhos com melhor amiga, Juliana ChagasReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2022 12:59 | Atualizado 25/08/2022 13:00

Rio - Maíra Cardi usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para revelar aos seguidores que passaria por um procedimento cirúrgico nos olhos junto a melhor amiga, Juliana Chagas. No Instagram, a ex-BBB publicou alguns registros das duas no hospital e refletiu sobre a suposta simplicidade de pequenas cirurgias.

fotogaleria

"Dia de cirurgia! Um procedimento cirúrgico nunca é algo simples, mas tudo fica muito mais leve e agradável quando é feito junto com a sua melhor amiga! A velhice chega junto e a gente resolveu operar os olhos juntas também", iniciou Maíra na legenda da foto em que aparece ao lado de Juliana.

"Foram muitos anos de dedicação ao trabalho, muitas horas encarando telas de computadores e celulares, o que acabou afetando os nossos olhos. Hoje em dia já existem alguns óculos e lentes para cuidar da visão e prevenir esse tipo de desgaste, coisa que não existia na nossa época. Inclusive, fica aí a dica para quem usa muito o celular, viu?!", aconselhou.

"Nos dedicamos muito aos nossos clientes, ao nosso trabalho e aos nossos sonhos… Mas com isso, perdemos também parte da nossa visão. Felizmente e graças a modernidade, estamos podendo recuperar o dano e estamos fazendo isso agora! Entrando para a cirurgia neste momento, mas prometo que assim que eu me recuperar, contarei tudo com mais detalhes para vocês. Fui!", finalizou a ex-BBB.