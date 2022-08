Filha caçula de Juliano Cazarré nasceu com cardiopatia rara - Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2022 12:58

Rio - Letícia Cazarré fez um pequeno desabafo, nesta quinta-feira (25), sobre a internação de sua filha caçula, Maria Guilhermina. Com menos de dois meses, a bebê já nasceu lutando pela vida, diagnosticada com um problema raro no coração, Anomalia de Ebstein, ainda na gravidez.

"Quando vejo o esforço que minha pequena tem que fazer para vencer cada batalha, penso no quanto a gente reclama e se acomoda a todo momento. Faz uma semana que resolvi não usar mais o elevador. São 120 degraus, várias vezes ao dia, para chegar até ela mais forte a cada dia", disse Letícia, esposa do ator Juliano Cazarré.



A doença de Maria é uma cardiopatia congênita que afeta a válvula tricúspide. A cormobidade afeta somente um em cada 10 mil bebês.