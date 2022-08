Marcos Mion surge usando mala inusitada no aeroporto

Rio - O apresentador Marcos Mion, de 43 anos, desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira. Estiloso, Mion usou um modelito monocromático, da grife Polo Ralph Lauren, mas o que chamou atenção mesmo foi sua bagagem de mão. O líder do "Caldeirão" estava segurando uma mala estampada com a frase "Eu amo brócolis". É muito amor pela alimentação saudável, não é mesmo?

