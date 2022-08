Ivete Sangalo se pronuncia após ser ignorada por William Bonner - Reprodução de vídeo

Ivete Sangalo se pronuncia após ser ignorada por William BonnerReprodução de vídeo

Publicado 24/08/2022 11:12

Rio - Ivete Sangalo, de 50 anos, não guardou mágoas de William Bonner após ser ignorada pelo apresentador do 'Jornal Nacional', na saída da TV Globo, na noite de segunda-feira. A cantora usou o Instagram, nesta terça-feira, para reagir ao pedido de desculpas do jornalista, que não notou a presença dela em meio aos fãs. Bem-humorada, ela ainda fez um trocadilho com o sobrenome do marido de Natasha Dantas.

fotogaleria

"William, tudo Bonner? Está tudo 'Bonner', meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é meu encanto, meu carinho, meu amigo querido. Eu te amo!", disse Ivete em um vídeo publicado nos Stories.

Entenda

William Bonner foi tietado por alguns fãs na saída da TV Globo, na noite desta segunda-feira. Entre os admiradores do jornalista estava Ivete Sangalo. De roupão, a apresentadora do 'Pipoca' não poupou esforços para chamar a atenção do colega. “Arrasou William… William sou eu", disse Ivete, gritando e batendo no vidro do carro. Bonner, no entanto, não parou o veículo. Nas imagens, é possível ver apenas o jornalista dando um tchauzinho para todos. A atitude do apresentador dividiu a opinião dos internautas.