Guito e Gabriel SaterReprodução Internet

Publicado 26/08/2022 08:08 | Atualizado 26/08/2022 08:10

Rio - O ator Guito, de "Pantanal", fez uma homenagem para seu colega de elenco Gabriel Sater, que se despediu da novela na noite desta quinta-feira. Gabriel era o intérprete do personagem Xeréu Trindade, que na primeira versão da trama foi vivido por seu pai, Almir Sater. No folhetim original, Almir precisou deixar "Pantanal" para estrelar "A História de Ana Raio e Zé Trovão". Apesar do apelo dos telespectadores, a participação de Gabriel Sater no remake da novela também teve um encerramento precoce.

"Ontem fomos nos despedir do meu parceiro! Do maior coração do mundo, do maior instrumentista e o homem mais bonito que já vi de perto! Cramulha, Xeréu, vulgo... anjo Gabriel!", escreveu Guito em postagem no Twitter, na noite desta quinta-feira.

No episódio, Xeréu Trindade (Gabriel Sater) foi embora do Pantanal deixando Irma (Camila Morgado) grávida. Ele se afasta para protegê-la do Cramulhão, que tem ameaçado tomar o bebê que ela espera.