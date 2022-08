Gabriel Sater se emociona no fim das gravações de Pantanal - Júlio Boll/Gshow

Gabriel Sater se emociona no fim das gravações de PantanalJúlio Boll/Gshow

Publicado 25/08/2022 11:05 | Atualizado 25/08/2022 11:56

Rio - Gabriel Sater, de 40 anos, não segurou a emoção ao gravar suas últimas cenas como Trindade, em "Pantanal", da TV Globo, nesta quarta-feira. O ator foi às lágrimas após contracenar com Juliano Cazarré (Alcides) e Silvero Pereira (Zaquieu). Em entrevista ao "Gshow", o artista revelou que tinha esperanças de um final diferente para seu personagem no remake. Na primeira versão da novela, o peão era vivido por seu pai, Almir Sater, que precisou se despedir da trama para estrelar a novela "A História de Ana Raio e Zé Trovão", na TV Manchete.

fotogaleria

"Que montanha-russa de emoções foi esse último mês. É reta final, e não teve mudança no texto", comentou Gabriel. "Eu não sabia o finalmente-mente do Trindade, tinha esperança, porque me apeguei muito ao personagem já que venho construindo essa nova vida desde novembro de 2020", acrescentou.

À publicação, o artista citou as últimas cenas gravadas com Camila Morgado e com Juliano e Silvero na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). "Foi uma cena linda com Camila, impactante, muito difícil e importante, vim com coração apertado para o outro estúdio. Quando filmamos a última, pedi para fazer mais uma e outra... até que o diretor disse: 'Fechou o dia do Gabriel'. Acabou comigo. Eu nunca mais vou vestir essa capa, o figurino, é doído de não viver mais essa emoção", lamentou.

Internautas lamentam



Em sua rede social, o Gshow deu um spoiler de como será a cena de despedida de Trindade no folhetim. "Decidido a proteger sua amada e o filho, Trindade resolve ir embora do Pantanal, sem se despedir. O momento será marcado por um simbólico encontro com Eugênio, que é interpretado por Almir Sater, pai de Gabriel Sater, em que os dois irão realizar um lindo dueto", informa a publicação.

No entanto, o fim do peão não agradou os internautas. "Trindade merece um final feliz", comentou um. "Globo, você podia ter mudado esse final né?! Meu personagem preferido", reclamou outro. "Parabéns Luperi (Bruno, autor), enterrando a novela. Remake não precisa ser igual, não custava nada mudar algumas coisas pra agradar o público", criticou um terceiro. "Vão acabar com o único casal que realmente tem química na novela, pra mim já era", acrescentou mais um.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gshow (@gshow)

Relembre

Na primeira versão de 'Pantanal', em 1990, Almir Sater pediu para o autor Benedito Ruy Barbosa mudar o rumo de seu personagem na trama após ser convidado para estrelar a novela "A História de Ana Raio e Zé Trovão", da TV Manchete. A solicitação foi atendida. Sendo assim, Trindade se despediu da fazenda de José Leôncio pois acreditava que somente desta maneira seu filho com Irma nasceria com saúde. A última transa do peão com a mulher foi, inclusive, um dos momentos mais marcantes da novela.

Porém, Almir voltou e fez uma participação na trama, no parto de Irma, que teve complicações. Depois do nascimento do bebê, ele pede para Zé Lucas cuidar de Irma e da criança e vai embora novamente. Com isso, o filho mais velho de Zé Leôncio acaba se reaproximando de Irma e os dois se relacionam.