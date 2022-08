Sem camisa, Jesuíta Barbosa passeia com affair na Zona Sul do Rio

Rio - Jesuíta Barbosa, de 31 anos, aproveitou o dia ensolarado para dar um passeio com o seu affair, Cícero Ibeiro, no calçadão de Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. Na ocasião, os dois estavam sem camisa e caminhavam lado a lado. O artista notou que estava sendo clicado por um paparazzo, mas não se importou com a situação.



Em "Pantanal", da TV Globo, Jesuíta faz par romântico com Alanis Guillen, atriz que interpreta Juma Marruá e de quem ficou muito próximo. Durante algum tempo, os dois chegaram a ser alvo de rumores sobre um possível romance fora das telas. Eles sempre negaram.

O ator, que é bissexual, disse que estava em uma fase "bem hétero" após terminar seu namoro de sete anos com o fotógrafo Fábio Audi. Os dois chegaram a se reconciliar, mas logo em seguida Jesuíta foi visto em clima de romance com Cícero Ibeiro, em uma praia da Zona Sul, no início deste mês.

Relatar erro