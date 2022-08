Virgínia Fonseca ganha beijo na barriga de Zé Felipe - Reprodução Internet

Virgínia Fonseca ganha beijo na barriga de Zé FelipeReprodução Internet

Publicado 26/08/2022 15:58 | Atualizado 26/08/2022 16:04

Rio - Virgínia Fonseca compartilhou com seus seguidores um momento muito fofo nesta sexta-feira (26), a influencer mostrou um pouco das férias que está passando com a família. Em um dos cliques ela aparece com o marido, o cantor Zé Felipe dando um beijo na sua barriga.

Grávida da segunda filha do casal, a bebê Maria Flor, Virginia escreveu na legenda: "Férias com a família" se referindo ao clique na piscina e ao vídeo da primogênita, Maria Alice, se divertindo na agua. Outros cantores, famosos e amigos do casal deixaram lembranças na publicação. Samara Pink comentou: "Eu amo vcs 4", Gustavo Henrique e Kaio Rocha deixaram emojis de coração. Os fãs e seguidores tomaram conta de encher os comentários com recados de amor e felicidades à familia.