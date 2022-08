Famosos capricham nos looks para evento de gala em São Paulo

Rio - Famosos se reuniram, na noite desta sexta-feira, em um hotel de São Paulo, no Baile do BB, organizado pelo relações-públicas Beto Pacheco. Com looks de tirar o fôlego, artistas como Bruna Marquezine, Juliana Paes e Sabrina Sato posaram para os fotógrafos no evento de gala. Nomes como Cleo, Camila Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Ana Hickmann também marcaram presença na celebração.

