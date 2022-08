Isabella Scherer - Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2022 10:59

Rio - Isabella Scherer segue na reta final de sua primeira gravidez. Esperando os gêmeos Mel e Bento, a campeã do 'MasterChef Brasil' usou as redes sociais, neste sábado, para pedir orações por um motivo inusitado. "Podíamos fazer uma oração pra romper a bolsa, né?", sugeriu a atriz em postagem no Twitter.

Nesta sexta-feira, a filha do ex-nadador Xuxa foi parar no hospital após sentir fortes contrações, mas revelou que era apenas um alarme falso. Desde então, internautas demonstram a expectativa pelo nascimento dos bebês que são fruto do namoro da artista com o modelo Rodrigo Calazans. "O jovem brasileiro tá vivendo na espera por três coisas: Copa do Mundo, Lula eleito e nascimento dos gêmeos da Isa Scherer", brincou uma seguidora.

No Instagram, Isabella Scherer comentou o alarme falso. "Nem nasceram e já tão me enganando", escreveu. Já nos Stories, ela detalhou a situação para os seguidores. "Tive várias contraçõezinhas à noite. Depois, de manhã, tive novas contrações, mais doloridas. Vim ao hospital fazer os exames e parou. Foi um susto", afirmou.

