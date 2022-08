Anitta surge com hematomas durante ensaio para apresentação no VMA - Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2022 14:55 | Atualizado 27/08/2022 15:03

Rio - Anitta usou suas redes sociais, neste sábado, para mostrar seus ensaios finais da apresentação que fará, neste domingo, no palco do MTV VMA 2022, em Nova Jersey, nos EUA. Nos Stories do Instagram, a cantora publicou uma foto em que aparece com os joelhos cheios de hematomas causados pela preparação intensa.

"Como descobrir que eu tenho ensaiado sem me perguntar se eu tenho ensaiado", brincou a artista, em inglês. Na edição deste ano, Anitta está entre as atrações confirmadas do palco principal da premiação e se prepara para levar uma performance especial do hit 'Énvolver', que garantiu sua primeira indicação ao prêmio de melhor artista da música latina. A Poderosa disputa contra nomes como J Balvin, Bad Bunny e Becky G.

Na última quinta-feira, a carioca lançou a versão de luxo do álbum 'Versions Of Me'. A edição estendida do disco traz novas faixas, incluindo as parcerias com Pedro Sampaio, L7nnon, Maluma e Missy Elliott.