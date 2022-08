Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam beijos em dia de praia no Rio

Rio - Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão matando a saudade após a atriz retornar das férias na Europa. Na manhã deste sábado, os pombinhos foram vistos em clima de romance na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os dois trocaram muitos beijos e aproveitaram para se refrescar com um belo banho de mar juntos, além de disputar algumas partidas de futevôlei na areia.

Na sexta-feira, André Luiz usou os Stories do Instagram para registrar o momento em que reencontrou a amada depois da longa viagem que Larissa fez com os pais, após protagonizar a novela "Além da Ilusão", da TV Globo. Em vídeo, a atriz chega em casa à procura do namorado, que lhe dá um susto, seguido de um abraço.

"Eu tive que dar o susto e a segurar, não sei se segurei para ela não cair ou eu mesmo não cair, estava todo tremendo de tão nervoso e de tanta saudade que eu estava. O susto foi maior do que pareceu [risos]", contou o ator, que está no ar como o Rico de "Cara e Coragem".

Larissa e André Luiz se conheceram durante as gravações do filme "Modo Avião", lançado em 2020 na Netflix, e chegaram a viver um breve romance após as filmagens. Na época, o relacionamento não deu certo, mas os dois voltaram a se encontrar recentemente e, em julho deste ano, assumiram oficialmente o namoro.

