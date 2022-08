Ludmilla e Brunna Gonçalves fazem topless em banheira - Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2022 15:41

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves surgiram em um momento de descanso, neste sábado, em hotel de Campinas, São Paulo. A cantora foi flagrada pela esposa enquanto as duas faziam topless em uma banheira, relaxando antes do show que fará com seu projeto de pagode: "Pré-Numanice", escreveu a dançarina e ex-BBB, nos Stories do Instagram.

Na última quarta-feira, a artista divulgou o DVD "Numanice #2 Ao Vivo", gravado no Museu do Amanhã, no Rio, em um evento fechado para convidados. Na nova edição, Ludmilla trouxe a tão aguardada parceria com Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente aéreo em novembro do ano passado. A música inédita "Insônia" já havia sido gravada e a funkeira usou a voz da sertaneja, em uma homenagem emocionante.

O lançamento antecedeu outro grande momento para a cantora, que completou 10 anos de carreira em 2022. No dia 11 de setembro, Ludmilla sobe no Palco Sunset do Rock in Rio e promete causar em seu show. "Estou preparando um canhão. A gente gastou R$ 2 milhões com o show do Rock in Rio, só pra vocês entenderem a potência. Vai ser o show da minha vida. Esquece. Estou com uma equipe monstra", contou Lud, em entrevista ao "Podpah".