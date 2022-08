Larissa Manoela e Carolina Dieckmann se encontram pela primeira vez em festa no Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 28/08/2022 15:31 | Atualizado 28/08/2022 15:32

Rio - Larissa Manoela e Carolina Dieckmann se conheceram, na noite deste sábado, na festa de aniversário de Carmo Dalla Vecchia, no Rio. As atrizes registraram o encontro nas redes sociais e trocaram declarações afetuosas, com vários elogios.

"Gente, olha quem eu encontrei por aqui! Minha crush", brincou Carolina, nos Stories do Instagram. "Minha crush!", respondeu Larissa animada, enquanto abraçava a atriz que fez sucesso como a Camila da novela 'Laços de Família'.

Depois, a protagonista de 'Além da Ilusão' também divulgou uma foto do registro e encheu a mais velha de elogios: "Ela é ainda mais linda e mais incrível pessoalmente, aff. Deusa", escreveu. Larissa esteve na festa acompanhada pelo namorado, André Luiz Frambach, e ainda posou para fotos com Marcelo Serrado, o Moa de 'Cara e Coragem'.