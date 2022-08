Anitta - Reprodução do Instagram

AnittaReprodução do Instagram

Publicado 28/08/2022 17:27 | Atualizado 28/08/2022 18:27



Ela segue fazendo história! Anitta, definitivamente, impactou a industria da música com o single “Envolver”. Depois de alcançar a posição de número um no Spotify Global, a faixa presente na tracklist do álbum “Versions Of Me”, foi listada entre as 100 melhores músicas de reggaeton de todos os tempos, de acordo com a revista “Rolling Stone"

fotogaleria

Um dos maires hits da carreira da Poderosa, “Envolver” ocupou nada menos que a posição número 81 no ranking. A música marcou presença nas paradas de diversos países ao redor do mundo, entrando no Top 10 de países como Brasil, Portugal, Bolívia, México, Panamá, Peru, Paraguai e Equador. Enquanto na República Dominicana, Nicarágua, Guatemala, Uruguai, Costa Rica, El Salvador, Colômbia, Honduras, Chile e Argentina, o smash hit transitou no Top 20.



Como de costume, a revista revelou os motivos da canção entrar no ranking. “O sucesso global de Anitta atingiu massa crítica este ano com ‘Envolver’ (…) Fãs pularam no desafio de dança no TikTok e ajudaram a levar a faixa ao número um nas paradas globais do Spotify, conseguindo um recorde mundial do Guinness como o primeiro artista latino solo a atingir esse pico”, diz a matéria.



A canção número um do ranking geral dos melhores reggaetons de todos os tempos é encabeçada por um verdadeiro clássico. Lançada em 2004, “Gasolina”, de Daddy Yankee, surge disparado em #1, provando ser um hit atemporal. Artistas como Bad Bunny e Rosalía também figuram na lista. Lembrando que Anitta é a única artista brasileira citada no ranking. Chique, né?!