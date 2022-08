Gilberto Gil lança edição comemorativa do livro 'Todas as letras' em evento da ABL - Reprodução

Gilberto Gil lança edição comemorativa do livro 'Todas as letras' em evento da ABLReprodução

Publicado 28/08/2022 12:50

Rio - A Academia Brasileira de Letras (ABL) promove, nesta segunda-feira, o lançamento da edição comemorativa e ampliada do livro 'Todas as letras', de Gilberto Gil. O cantor e acadêmico estará no Teatro R. Magalhães Jr., no Centro do Rio, para uma mesa redonda sobre a obra que reúne composições do artista que completou 80 anos em junho deste ano. A entrada é gratuita e a organização disponibiliza 150 ingressos para quem se inscrever em formulário online.

Organizada por Carlos Rennó, que também participa do evento desta segunda, a nova edição de 'Todas as letras' marca também a celebração pelos 60 anos de carreira de Gilberto Gil. A obra conta com ilustrações inéditas de Alberto Pitta e textos de Arnaldo Antunes e José Miguel Wisnik, além de comentários do cantor sobre as canções que escreveu. Lançado originalmente em 1996, esta é a terceira edição do livro.

Recentemente, Gilberto completou 80 anos e decidiu comemorar de forma especial. Um dos maiores nomes da música brasileira, o cantor juntou a família e lançou a turnê "Gilberto Gil & Family - Nós e a Gente", que passou por países da Europa. Os ensaios e bastidores do espetáculo ficaram registrados na série documental "Em Casa Com os Gil", disponível no Amazon Prime Video.

SERVIÇO - ABL promove mesa redonda com Gilberto Gil

Data: 29 de agosto



Horário: 17h



Local: Teatro R. Magalhães Jr.



Endereço: Avenida Presidente Wilson, 203, Castelo, Rio de Janeiro.