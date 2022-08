Fabiana Karla se casa em Vegas com Diogo Mello - Reprodução do Instagram

Publicado 27/08/2022 22:07

A atriz e comediante Fabiana Karla revelou, neste sábado (27), que se casou com o namorado Diogo Mello, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela registrou as imagens e compartilhou com os seguidores nas redes sociais. A cerimônia teve direito a cover de Elvis Presley, que ainda cantou a música "Can't Help Falling in Love", enquanto a estrela caminhava em direção ao altar da capela.

"Só para deixar claro que não estou acreditando no que estou fazendo. Vem comigo", falou ela na gravação. Para a ocasião, Fabiana dispensou o clássico vestido branco e apostou em calça e blazer branco, incluindo um véu curto e um buquê de rosas brancas. Já o noivo usou uma calça e um blazer da mesma cor.

O vídeo agitou as redes sociais. Mitos seguidores e admiradores dos dois desejaram felicidades ao casal. "Que lindos. Muitas felicidades para vocês", celebrou um internauta. "Amei. Muitas felicidades e chuva de bênçãos nessa união! Deus abençoe", publicou outro. "Amooooo... Felicidades sem fim, seus lindos!, comentou uma terceira.