Publicado 28/08/2022 19:56 | Atualizado 28/08/2022 19:58

Poderosa! Anitta já está pronta para subir ao palco icônico do Video Music Awards, também conhecido como VMA, premiação musical da MTV, que acontece neste domingo (28), às 21h. A cantora, que concorre na categoria Melhor Música Latina com "Envolver", presente na tracklist do álbum "Versions Of Me", já circula pelos bastidores do evento fazendo bonito. É que a brasileira posou para fotos ao lado do BLACKPINK.



O grupo K-Pop também irá se apresentar na premiação deste ano com o novo single "Pink Venom". No vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir Anitta falando com as integrantes Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa: "Quando meus fãs virem essas fotos, eles vão morrer". E não mentiu, né?



As artistas já passaram pelo tapete vermelho da premiação, usando looks all-black. Os destaques desta edição do VMA vão para Lil Nas X, Jack Harlow e Kendrick Lamar. Os três artistas receberam sete indicações cada. Vale frisar que Nas e Harlow compartilham muitas de suas indicações, graças a parceria em "Industry Baby", incluindo "Vídeo do Ano" e "Melhor Colaboração". Entretanto, eles também estarão competindo entre si na categoria "Artista do Ano', junto com Bad Bunny, Drake , Ed Sheeran, Harry Styles e Lizzo.