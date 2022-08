Paula Fernandes - AGNews

Publicado 28/08/2022 18:18 | Atualizado 28/08/2022 18:19

Paula Fernandes, que completa 38 anos de vida neste domingo (28), sofreu um grave acidente na rodovia Castello Branco, na noite deste sábado (27), quando seguia viagem para São Paulo. A cantora estava ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello, no momento da fatalidade. O veículo, que chegou a capotar na estrada, ficou bastante danificado. Nas redes sociais, a estrela, que passa bem, publicou uma foto do carro e desabafou sobre o ocorrido: "Eu só sei que estou viva e que ontem renasci".



Na legenda da imagem, Paulo Fernandes revelou alguns detalhes do momento. Ela diz que estava voltando para casa do interior quando um carro desgovernado bateu na traseira do veículo dela. A cantora sertaneja perdeu o controle da direção com a força da batida e capotou com o automóvel. "Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que eu achei que seria o nosso fim...", contou ela.

"Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava? E ele estava bem!", escreveu ela, que ainda conta que teve apenas alguns machucados leves no braço. "O que nos salvou? Deus. O carro que se acabou por fora, mas nos protegeu como um cofre, evitando o pior, e o cinto de segurança, que pode salvar a vida de muita gente como salvou a nossa. Nós estamos bem, assustados, mas bem. Eu machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões", contou.

"Tenho muitas coisas para dizer nesta mensagem. Eu ainda estou em choque, a cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante de todas neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente", continuou a estrela, em seu relato.

Comemorando 38 anos de idade hoje, a cantora diz que ter escapado com vida do grave acidente é um "presente de Deus" e agora considera o dia 27 de agosto como um data de celebração por ter renascido. "Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço? E neste dia de tantos sentimentos e emoções misturadas, eu só quero agradecer. Obrigada, Deus, por ter nos dado essa chance de ficarmos mais um tempo aqui na Terra. Não sabemos o que poderia ter acontecido".

"Dia 27/08/2022, dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida", disse Paula Fernandes. Ela encerrou a manifestação agradecendo aos amigos e fãs que estavam lhe enviando felicitações de aniversário. "A gente é finito? Temos que aproveitar nosso tempo aqui. Agradeço todas as mensagens de afeto e carinho pelo meu aniversário. E agora que renasci, temos muito mais para celebrar".