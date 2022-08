Thays Busson foi alvo de pegadinha da Viradouro ao ser convidada para assumir posto de musa - Reprodução/YouTube

Thays Busson foi alvo de pegadinha da Viradouro ao ser convidada para assumir posto de musaReprodução/YouTube

Publicado 28/08/2022 11:33 | Atualizado 28/08/2022 11:37

Rio - A Unidos do Viradouro pegou a passista Thays Busson de surpresa com uma pegadinha. Em vídeo publicado nas redes sociais da agremiação, neste sábado, a jovem de 24 anos chega para uma reunião extraordinária com a diretoria da escola para ser questionada sobre uma suposta situação desagradável. Ao longo da conversa com o presidente Marcelinho Calil, a jovem descobre que tudo não passava de uma brincadeira para convidá-la ao posto de musa da vermelho e branco de Niterói.

fotogaleria

"Eu garanto a você que você não desfila na ala de passistas ano que vem", disparou Calil, em determinado momento da conversa, elevando a tensão do momento. Pouco antes, Thays admitiu não ter conseguido dormir na noite anterior, quando recebeu a convocação para o barracão da Viradouro, onde ainda encontrou com o presidente de honra da escola, Marcelo Calil, o diretor de carnaval, Alex Fab, e o coordenador da ala de passistas, Valci Pelé.

Após muito suspense, o presidente entregou uma carta à jovem, que encerrou a brincadeira convidando Busson para se juntar ao time de musas da escola, junto com Lore Improta e Bellinha Delfim. Thays não segurou as lágrimas ao entender a pegadinha e reagiu: "Gente, meu coração é fraco, pelo amor de Deus", disse que é nascida em Niterói, moradora de São Gonçalo, e está na Viradouro desde 2015, quando estreou como passista da agremiação.

Em 2023, a Unidos do Viradouro pretende homenagear Rosa Maria Egipcíaca com o enredo que levará para a Marquês de Sapucaí. A partir da ideia do carnavalesco Tarcísio Zanon, a escola de samba de Niterói contará a história da primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil, além de refletir sobre os diferentes aspectos da vida desta personalidade.

Confira a pegadinha: