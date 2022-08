Enredo 'São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração' é assinado por Mauro Leite - Divulgação

Publicado 22/08/2022 08:46

Rio - A Estácio de Sá lançou, neste fim de semana, o enredo com o qual vai desfilar na Marquês de Sapucaí, na disputa pelo campeonato da Série Ouro. Em uma fábula criada pelo carnavalesco Mauro Leite, que assina seu segundo trabalho na agremiação, a Estácio levará para a Avenida "São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração".

O presidente (à direita), Leziario Nascimento, e o vice-presidente Edson Marinho receberam, na quadra da Estácio de Sá, o secretário de Estado da Indústria e Comércio do Maranhão, Cassiano Pereira Júnior (ao centro) Divulgação/Filipe Medrado



“Criamos uma homenagem a São Luís, no entanto, o enredo é autoral. Nossa ideia é mesclar o pagão e o religioso através do encontro entre São João e São Luiz, que se encontram no céu e decidem vir à Terra na companhia de outros santos, com a missão de abençoar o festejo junino do Maranhão”, explica o carnavalesco.



Para marcar o lançamento, o secretário de Estado da Indústria e Comércio do Maranhão, Cassiano Pereira Júnior, e sua comitiva foram recebidos pelo presidente da escola, Leziario Nascimento, e pelo vice-presidente, Edson Marinho.

A inscrição dos sambas concorrentes está prevista pra o dia 20 de setembro. A disputa começará no dia 24 do mesmo mês.

O presidente Leziario Nascimento posa com comitiva vinda do Maranhão na quadra da vermelho e branco do Estácio Divulgação/Filipe Medrado



Para o secretário Cassiano, a capital do Maranhão ter sido escolhida pela Estácio para ser homenageada em seu enredo é motivo de orgulho. "Quero agradecer, em nome do Governo do Maranhão, à Estácio, pela escolha da nossa capital para compor este enredo belíssimo que é apresentado hoje. Nosso São João é reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Um título à altura de uma festa que move multidões, gira a economia local, desperta a paixão e a curiosidade dos turistas e que simboliza para um o nosso povo alegria e fé. Expor nossa festa no Sambódromo será motivo de orgulho e gratidão à Estácio, que está fazendo esse reconhecimento e valorização da cultura maranhense", comentou o dirigente.

Novo palco para os shows



Durante a tarde do último sábado, a agremiação também inaugurou o novo palco de shows, que traz ilustrações do artista Jambeiro, homenageando quatro grandes figuras ligadas à historia da agremiação, como Ismael Silva, Luiz Melodia, Dominguinhos do Estácio e Gonzaguinha.