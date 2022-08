Unidos de Padre Miguel divulga enredo para o Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 12/08/2022 12:20 | Atualizado 12/08/2022 12:31

Rio - A Unidos de Padre Miguel divulgou, nesta quinta-feira (11), o novo enredo que irá defender na Marquês de Sapucaí em 2023 após reposicionar seu projeto para o Carnaval. "Baião de Mouros" é de autoria dos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves e vai retratar a influência/interferência árabe, moura e mulçumana no nordeste brasileiro.

Para contar essa história, a escola traçará um paralelo entre o deserto e o sertão, abordando a música, o chapéu do cangaceiro, leques e guarda-sóis, o uso de tapetes, as janelas quadriculadas e os azulejos, do comércio do mascate ao gibão que cobre um cabra. O enredo pretende transitar pela Península Ibérica conquistada por árabes do Norte da África e o domínio Mouro.

É nesse cruzamento de histórias, onde Sherazade é cantada num abecê, onde nasce o Rei do Baião, que o Boi Vermelho contará a sua história. A agremiação fará a leitura de sua sinopse na próxima quarta-feira (17), a partir das 20h, além de promover uma reunião com os compositores que tenham interesse em participar da disputa de samba.

Em 2022, a escola brilhou com o enredo "Iroko - É Tempo de Xirê", sobre a história do orixá do tempo, que rendeu o quinto lugar para a agremiação na Série Ouro.