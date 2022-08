Encontro de milhões! Viviane Araújo e Sabrina Sato posam juntas na quadra do Salgueiro

Rio - Viviane Araújo e Sabrina Sato tiveram um encontro de rainhas no ensaio da Acadêmicos do Salgueiro, na noite deste sábado. As famosas posaram juntas em clima de descontração após a Vila Isabel, escola onde Sato desfila à frente da bateria, chegar como convidada para a celebração na quadra da vermelha e branca, na Zona Norte do Rio. As duas esbanjaram sorrisos para fotos e Sabrina fez questão de paparicar a mamãe do ano, que ostentou o barrigão na reta final de sua primeira gravidez.

Esperando um filho do casamento com Guilherme Militão, Viviane marcou presença no ensaio do Salgueiro calçando tênis e vestindo look confortável, de shortinho jeans e top branco. A atriz e rainha de bateria da agremiação está no oitavo mês da gestação de Joaquim, seu primeiro filho.

Enquanto isso, Sabrina Sato se jogou no samba com a Unidos de Vila Isabel, que compareceu à festa como convidada do Salgueiro. Para o ensaio, a apresentadora também elegeu shorts jeans, completando o look com um top colorido cheio de pedrarias, que imitava o formato de uma borboleta.

