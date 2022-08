Rafaela Theodoro e Phelipe Lemos formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz para o Carnaval 2023 - Divulgação

Publicado 06/08/2022 10:57

Rio - Para aquecer a temporada pré-carnavalesca rumo ao desfile de 2023, a Imperatriz Leopoldinense promove, neste domingo (7), o encontro entre as grandes campeãs do carnaval de 1980: Imperatriz, Beija-Flor e Portela.



Naquele ano, as três venceram o chamado Grupo 1-A, atual Grupo Especial. Homenageando a Bahia, a Imperatriz conquistou seu primeiro título na elite da folia com o enredo "O Que É Que a Bahia Tem", do carnavalesco Arlindo Rodrigues.



Com um desfile sobre o imaginário infantil, a Beija-Flor apresentou "O Sol da Meia-Noite, Uma Viagem ao País das Maravilhas", de Joãosinho Trinta.



Já a Portela encantou com um desfile sobre o circo, marcando seu vigésimo campeonato após um jejum de dez anos sem vitórias. O enredo "Hoje Tem Marmelada" foi desenvolvido por Viriato Ferreira. Os sambas que marcaram a época e outras inesquecíveis obras das escolas serão relembrados no encontro.



Em 2023, a Imperatriz levará para a Sapucaí o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida".



O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, se inspira em cordéis populares, como “A chegada de Lampião no inferno”, “O grande debate que teve Lampião com São Pedro” e “A chegada de Lampião no céu”.

A Portela falará sobre o seu centenário, com "O azul que vem do infinito". Já a Beija-Flor aposta em “Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência”.



Imperatriz, Portela e Beija-Flor desfilarão no mesmo dia em 2023, em 20 de fevereiro, na segunda-feira de Carnaval.





Serviço

Feijoada da Imperatriz. Domingo (7), a partir das 13h. A quadra fica na Rua Professor Lace, 235, Ramos. Entrada: R$ 20. A mesa para quatro pessoas custa R$ 120. O prato de feijoada sai por R$ 35. A classificação é livre.