Baía de Todos-os-Santos é o tema do enredo da Unidos da Tijuca no Carnaval 2023Reprodução

Publicado 30/07/2022 13:28 | Atualizado 30/07/2022 13:33

Rio - Após anunciar que vai levar para a Avenida toda a história, cultura e beleza da Baía de Todos-os-Santos, a Unidos da Tijuca promoverá um encontro nesta segunda-feira, dia 1 de agosto, entre o carnavalesco Jack Vasconcelos e os compositores para apresentar a sinopse do enredo. O evento acontecerá na quadra da agremiação, no Santo Cristo, a partir das 19h30.

Jack Vasconcelos fará uma explanação sobre o tema para os interessados em participar da disputa de samba-enredo. Lembrando que a ala de compositores da Unidos da Tijuca é aberta e qualquer pessoa poderá inscrever um samba no concurso. Logo depois, a Direção de Carnaval informará as regras do concurso e as datas. Os compositores terão três dias em agosto para tirarem suas dúvidas com o carnavalesco e as eliminatórias ocorrerão às quintas. A entrega dos sambas acontece dia 05 de setembro e as eliminatórias iniciam dia 08.



A quadra da Unidos da Tijuca fica localizada na Avenida Francisco Bicalho nº 47 – Santo Cristo.