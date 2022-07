Quem já entregou as fantasias dos desfiles deste ano, poderá comparecer até a quadra da Viradouro para se inscrever - Wellington Melo

Publicado 27/07/2022 11:48 | Atualizado 27/07/2022 11:55

Rio - As inscrições para as alas de comunidade da Viradouro para o carnaval 2023 começam no dia 7 de agosto. Para se inscrever, os componentes da escola de samba que já entregaram as fantasias dos desfiles deste ano poderão ir até a quadra da agremiação, localizada na Avenida do Contorno, 16, no bairro do Barreto, em Niterói.

Para confirmar a inscrição, basta levar uma foto 3x4, documentos originais de RG e CPF, além dos comprovantes de residência e de vacinação contra Covid em dia. O atendimento será das 15 às 18h e não haverá cobrança de taxa. Somente após esta primeira fase de inscrições é que a escola irá abrir vagas para novos integrantes.

Concurso de samba enredo

No mesmo dia vai acontecer a inscrição dos sambas que participarão do concurso de samba-enredo. A apresentação das obras ao público será também no dia 7, às 18h.

Após o terceiro logar nos desfiles deste ano, a Viradouro irá trazer para a Avenida o enredo “Rosa Maria Egipcíaca” , do carnavalesco Tarcísio Zanon. A escola de Niterói irá falar de Rosa Courana, ou Rosa Maria Egipcíaca da Vera Cruz, considerada a primeira mulher negra a escrever um livro no país.

A Viradouro será a última escola a desfilar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira de Carnaval