Mestre Átila comanda a bateria da Lins Imperial - Foto: Magaiver Fernandes

Mestre Átila comanda a bateria da Lins ImperialFoto: Magaiver Fernandes

Publicado 23/07/2022 17:19

Rio - Os ritmistas da Lins Imperial, sob o comando do mestre Átila, iniciaram seus ensaios para o Carnaval 2023 neste sábado (23).

Em 2023, a Lins será a segunda escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, pela Série Ouro. No último desfile, a agremiação obteve três notas dez e um 9.9 dos jurados.

Oficina de percussão esgotada

Pensando no futuro, a bateria 'Verdadeira Furiosa' abriu novas turmas da oficina de percussão para formar novos ritmistas. O projeto, de desenvolvimento do mestre Átila, acontece nas noites de quarta-feira e nas tardes de sábado, oferecendo aulas de caixa de guerra, repique, marcação, tamborim, cuíca, agogô e chocalho.

O sucesso foi tanto que a agremiação conta com dois galpões, além da quadra, para comportar os 200 alunos inscritos. Os que mais se destacarem serão convidados para fazer parte da bateria oficial no próximo desfile. As vagas, no entanto, estão encerradas.

A quadra da Lins fica localizada na rua Lins de Vasconcelos 623 (entrada pelos fundos, Rua Ernestina).