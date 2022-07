Puxador Quinho já perdeu 20 kg após início do tratamento - Reprodução Internet

Publicado 20/07/2022 13:33 | Atualizado 20/07/2022 13:38

Rio - Considerado um dos nomes mais experientes do Carnaval carioca, o intérprete Quinho, do Salgueiro, está enfrentando o maior desafio de sua vida. O cantor revelou que está com um nódulo na uretra e que vem fazendo tratamento desde o ano passado.

Em entrevista ao site "Vipei!", Quinho contou que procurou um médico após sentir ardência ao urinar. Após a biópsia, ele descobriu o nódulo. Por 10 meses, precisou usar uma sonda para poder urinar. Com o tratamento, Quinho acabou perdendo 20 kg. Sua meta agora é voltar a cantar depois do período de recuperação.

"Se eu não pego no começo, poderia virar um câncer. Eu pesava 90 kg e agora estou com 70 kg. Tive a perda de peso, porque eu ficava sem apetite alimentar. Se não se alimenta, fica sem sustância. Tô reconstituindo meu peso e na reta final do tratamento. É voltar a minha massa muscular e a fazer o que eu gosto, que é cantar", disse.

No último desfile, Quinho esteve à frente do carro de som do Salgueiro e, junto com Emerson Dias, cruzou os 700 metros da Marquês de Sapucaí com a sonda. "Foi brabo, mas eu fui na raça e no amor. Tava com dor, mas suportei. Tomei remédio e fui pra Avenida, no desfile oficial e no das campeãs. Coloquei a sonda por cima da calça e não tive problema nenhum, mas foi desconfortável. Na voz não atingiu nada, graças a Deus. Quanto mais tempo com a sonda, o corpo vai querendo expurgar", explicou o cantor.

Quinho, no entanto, ainda não havia revelado a doença para o público. Ele explicou o motivo de guardar este segredo. "É uma coisa minha e não queria fazer alarde. O Neguinho (da Beija-Flor) falou que estava com câncer (em 2008), muitos outros falaram. Eu tinha um nódulo, não quis falar, fui cuidar. Cuidei, e agora tô pronto".

O intérprete comentou, ainda, sobre não ter feito o exame de próstata, o que poderia ter detectado a doença antes. Agora, Quinho recomenda que todos os homens façam o exame, para que problemas como o que ele teve possam ser evitados.

"Todo mundo faz o toque retal e eu com aquela palhaçada. Fui ogro e paguei por ser ogro. Não fiz os exames periódicos por relaxamento meu, palhaçada minha, e culminou com esse tipo de coisa. Façam os exames periódicos, o toque retal, para detectar alguma comorbidade, alguma inflamação na próstata, que aí evita causar danos maiores, como causou pra mim. Periodicamente, de ano em ano, seis em seis meses. Agora, eu aprendi na dor. Espero que o mundo tenha mais saúde e cuidem-se todos", complementou o sambista, que já passou por escolas como União da Ilha e Grande Rio, além de agremiações em São Paulo.

Apoio da direção

No último domingo (17), o Salgueiro realizou a eleição para a presidência. André Vaz foi reeleito para mais quatro anos de mandato , e Quinho compareceu e elogiou o presidente da agremiação. "Ele foi nota 1000 na minha doença, não me deixou um só momento e me ajudou em tudo o que podia. Me deu apoio no momento mais adverso da minha vida. Tive lá, cumpri com a minha obrigatoriedade e votei chapa 1, para que ele possa dar continuidade ao trabalho. E que venha a décima estrela.'