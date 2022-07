Gabriel David, diretor de marketing da Liesa - Reynaldo Néo

Publicado 20/07/2022 12:00 | Atualizado 20/07/2022 13:51

Rio - O clima não anda nada bom nos bastidores da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio. O diretor de marketing da entidade, Gabriel David, fez uma série de críticas ao presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, em suas redes sociais. O empresário reprovou a divulgação do podcast apresentado por Perlingeiro no site oficial da instituição.

O post feito na última segunda, 18, para anunciar o novo episódio do podcast do presidente da Liga não atende às agremiações, desvirtua o propósito da página e atrapalha o trabalho de equipes sérias que estão à frente da Comunicação da Liesa + — Gabriel David (@gabriodavid) July 19, 2022

No post, o empresário reclamou da atitude do presidente da Liesa e disse que a postagem "não atende às agremiações, desvirtua o propósito da página e atrapalha o trabalho de equipes sérias que estão à frente da Comunicação da Liesa".

Gabriel afirmou também que a reclamação só se tornou pública porque, segundo ele, as possibilidades de diálogo internamente já foram esgotadas. "É preciso dar um retorno para as pessoas que vivem o Carnaval, se esforçam por ele e querem ver seu progresso. Elas merecem entender quais são os obstáculos", reforçou.

O podcast "Só Se For Agora", que vai ao ar todas as segundas-feiras, já contou com a participação de grandes nomes, como Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Biafra e Milton Cunha.

Procurado, Jorge Perlingeiro não retornou às mensagens. O espaço segue aberto para sua manifestação.