Com um look curtinho, Lexa rebola muito em evento da Unidos da Tijuca

Rio - Lexa marcou presença na tradicional feijoada da Unidos da Tijuca, na quadra da agremiação, neste domingo (24). A cantora foi convidada novamente e permanece no cargo de Rainha de Bateria da agremiação no Carnaval do ano que vem. Na ocasião, a esposa de MC Guimê mostrou muita simpatia, samba no pé e não economizou no rebolado. Com um look curtinho e cheio de pedrarias, a loira ainda exibiu o corpão escultural. Lexa curtiu a feijoada com a Darlin Ferrattry e a irmã, Wenny Isa.

Relatar erro